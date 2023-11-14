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        Bandırma´dan çaldıkları otomobile Bursa´dan çaldıkları plakayı takan 2 şüpheli yakalandı

        BALIKESİR'inBandırma ilçesinden çaldıkları otomobille Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine kaçan, burada da aynı marka ve renkteki bir otomobilden plaka çalıp, araca takan M.A. (28) ile E.A. (21), polis ekiplerinin takibiyle yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 19:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:30
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        Bandırma´dan çaldıkları otomobile Bursa´dan çaldıkları plakayı takan 2 şüpheli yakalandı
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        BALIKESİR'inBandırma ilçesinden çaldıkları otomobille Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine kaçan, burada da aynı marka ve renkteki bir otomobilden plaka çalıp, araca takan M.A. (28) ile E.A. (21), polis ekiplerinin takibiyle yakalandı. 

        Olay, 12 Kasım'da, 17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak'ta meydana geldi. M.A ile E.A. keşif yaptıkları sokakta park halinde olan bir otomobili çalarak, Bursa´nın Mustafakemalpaşa ilçesine gitti. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbaratı ile şüphelileri takibe alan Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin buradan da aynı marka ve aynı renk bir başka aracın plakasını çalarak, Bandırma'dan çaldıkları araca taktıklarını tespit etti. Ekipler, takibe aldıkları şüphelileri 13 Kasım´da döndükleri Bandırma´da çaldıkları otomobille birlikte yakaladı.

        Şüphelilerden, M.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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