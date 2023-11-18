Su basan bodrum katta mahsur kalan 3 kişilik aile ile köpeklerini itfaiye kurtardı BALIKESİR'de,sağanak nedeniyle su basan bodrum kattaki dairede yaşayan 3 kişilik aile ve köpeklerini itfaiye ekipleri kurtardı.

BALIKESİR'de,sağanak nedeniyle su basan bodrum kattaki dairede yaşayan 3 kişilik aile ve köpeklerini itfaiye ekipleri kurtardı.

Kentte, sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle Savaştepe Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Aile, itfaiyeden yardım istedi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, dairede yaşayan 3 kişilik aile ile köpeklerini kurtardı. Aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, itfaiye ekipleri, eve dolan suyu da tahliye etti.