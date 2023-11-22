Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        'Müsilaj savaşçısı' pinalar, fırtına sonrası kıyıya vurdu; uzmanından uyarı geldi

        AKDENİZ'inenbüyük çift kabuklusu olup, 1 saatte 6 litre deniz suyunu süzdüğü için müsilajla mücadelede etkin rol oynayan pinalar, fırtına sonrası Balıkesir'de kıyılara vurdu. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Niye hep pinalar kıyıya vurdu? Çünkü misafirlerin ayağına yosun değecek diye çayırları söktük. Çayırları sökünce, dalganın şiddetini azaltacak bir yastık görevi gören deniz çayırları, ortadan kalktı. Pina ne yapsın? Pina, o şiddetli dalgaya karşı nasıl tutunsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Müsilaj savaşçısı' pinalar, fırtına sonrası kıyıya vurdu; uzmanından uyarı geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKDENİZ'inenbüyük çift kabuklusu olup, 1 saatte 6 litre deniz suyunu süzdüğü için müsilajla mücadelede etkin rol oynayan pinalar, fırtına sonrası Balıkesir'de kıyılara vurdu. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Niye hep pinalar kıyıya vurdu? Çünkü misafirlerin ayağına yosun değecek diye çayırları söktük. Çayırları sökünce, dalganın şiddetini azaltacak bir yastık görevi gören deniz çayırları, ortadan kalktı. Pina ne yapsın? Pina, o şiddetli dalgaya karşı nasıl tutunsun" dedi.

        Türkiye'nin birçok yerinde etkili olan, Marmara Bölgesi'nde de hafta sonu kuvvetini artıran fırtına, bazı deniz canlılarını da olumsuz etkiledi. Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarmak üzere Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nce yürütülen 'Marmara'nın Umudu Pina' projesine konu olan ve 1 saatte 6 litre deniz suyunu süzerek, müsilajla mücadelede ilk sırada yer alan pinalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi oteller bölgesi ile Düzler Sahili'nde toplu halde kıyıya vurdu. Denizde doğal filtre görevi gören pinaların kıyıya vurması, endişe yarattı.

        'FIRTINA DENİZ İÇİN NİMET'

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mustafa Sarı, fırtınanın deniz canlıları için önemine dikkat çekerek, "18-19 Kasım'da bir fırtına yaşandı. Hem bölgemizde hem ülkemizin başka yerlerinde. Ciddi can ve mal kayıpları ortaya çıktı. Fırtına esnasında doğal olarak denizde dalgalar yükselir. Fırtına demek, deniz için nimet demek. Denizin yüzündeki sularla, yüzeydeki sularla, dipteki sular karışıyor. O karışım denizin zenginleşmesine, dipte, ışıksız bölgedeki besinlerin yüzeye çıkmasına neden oluyor. Onun için bundan, denizdeki bu karışımdan her zaman memnunuz" dedi.

        'ÇAYIRLARI SÖKTÜK, PİNALAR TUTUNAMADI'

        Ancak deniz dibindeki pinaların, deniz çayırlarına tutunarak yaşadığını, çayırların yok edilmesinden dolayı kıyıya vurduklarını söyleyen Prof. Dr. Sarı, "Fırtına olduğu zaman, dalgalar yükseldiğinde, kıyısal bölgede, sığ bölgede, daha önceden ölmüş olan pinalar veya halen canlı ama deniz çayırı gibi alanların korumasından mahrum kalmış olan pinaları sökerek kıyıya doğru atıyor. Şu anda, fırtına esnasında karşılaştığımız durum da bununla ilgili. Pinaların kıyıya vurduğu bölge, aslında deniz çayırlarının çokça bulunduğu bir bölge. Ama niye hep pinalar kıyıya vurdu? Çünkü misafirlerin ayağına yosun değecek diye çayırları söktük. Çayırları sökünce, dalganın şiddetini azaltacak bir yastık görevi gören deniz çayırları, ortadan kalktı. Pina ne yapsın? Pina, o şiddetli dalgaya karşı nasıl tutunsun" diye konuştu.

        'DENİZ ÇAYIRLARINI KORUYALIM'

        Akdeniz'de endemik bir tür olan, Cebelitarık Boğazı ile İstanbul Boğazı arasında yaşayan pinaların, ömür sürelerinin 50 yıl olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı, 120 santim boya kadar ulaştığını söyledi. Deniz kıyısından başlayıp, 60 metre derinliğe kadar inen pinaların en yoğun bulunduğu yerlerin deniz çayırları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sarı, "Bu durum aslında bize denizin kıyısal bölgesini korumamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu kadar çok pinanın ölmüş olmasından dolayı üzgünüm. Ama kamuoyunun geçmiş yıllarda hiç dikkatini çekmeyen, daha önceki fırtınalarda hiç dikkatini çekmeyen pina konusu, artık dikkat çekmeye başladı. Daha çok bilginin yayılmasına ihtiyacımız var. Eğer bir dahaki fırtınada kıyıya daha çok pina vurmasın istiyorsak, pinalar ölmesin istiyorsak, deniz çayırlarını koruyalım. Denizi kirletmeyelim. Kıyısal alanları doldurmayalım. Yürüyüş yapacağız diye, yürüyüş yolları yapacağız diye, denizin enerjisini atacağı bölgelere, duvarlar, setler çekmeyelim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        O anlar kamerada! TIR ara sokağa girdi çarpa çarpa gitti!
        O anlar kamerada! TIR ara sokağa girdi çarpa çarpa gitti!
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!

        Benzer Haberler

        Marmara Denizi'ndeki fırtına ekosistemin umudu pinalara da zarar verdi
        Marmara Denizi'ndeki fırtına ekosistemin umudu pinalara da zarar verdi
        Gönen'de yıllık 7 bin 753 ton patlıcan üretimi
        Gönen'de yıllık 7 bin 753 ton patlıcan üretimi
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğretmenlere toplu ulaşım indirimi
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğretmenlere toplu ulaşım indirimi
        Manyaslı ilkokul öğrencileri kalem satarak Gazzeli çocuklara bağış topladı
        Manyaslı ilkokul öğrencileri kalem satarak Gazzeli çocuklara bağış topladı
        Bandırma'da "Toplum ve Diş Sağlığı Haftası"nda bilgilendirme standı açıldı
        Bandırma'da "Toplum ve Diş Sağlığı Haftası"nda bilgilendirme standı açıldı
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Manyas'ta kadın kooperatifini...
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Manyas'ta kadın kooperatifini...