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        Enerjisa Üretim `Geleceği Hayal Ediyorum´ projesini Balıkesir´de başlattı

        Çocuklara hem enerji hem de sürdürülebilirlik kavramlarını öğretmek amacıyla hayata geçirilen `Geleceği Hayal Ediyorum´ projesi Balıkesir´de eğitimlere başladı. Proje kapsamında Balıkesir´in üç köyünde 10-12 yaş aralığındaki yaklaşık 25 öğrenciye her cumartesi günü atölyeler düzenleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:53
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        Enerjisa Üretim `Geleceği Hayal Ediyorum´ projesini Balıkesir´de başlattı
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        Çocuklara hem enerji hem de sürdürülebilirlik kavramlarını öğretmek amacıyla hayata geçirilen `Geleceği Hayal Ediyorum´ projesi Balıkesir´de eğitimlere başladı. Proje kapsamında Balıkesir´in üç köyünde 10-12 yaş aralığındaki yaklaşık 25 öğrenciye her cumartesi günü atölyeler düzenleniyor.

        Enerjisa Üretim, Hayal Gücü Merkezi ile birlikte Balıkesir´de enerji ve sürdürülebilirlik kavramlarını çocuklara öğretebilmek adına `Geleceği Hayal Ediyorum´ projesiyle yola çıkıyor. Enerjisa Üretim Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali´ne yakın üç köyde yer alan 10 - 12 yaş aralığındaki yaklaşık 25 öğrenciye, her cumartesi günü düzenlediği atölyelerle geleceğe dair bir vizyon kazandırıyor.

        Geleceği Hayal Ediyorum projesi kapsamında çocuklar soru sorma yeteneklerini, meraklarını ve becerilerini şekillendiriyor. Enerji, enerji çeşitleri, enerjinin dönüşümü ve sürdürülebilirlik temaları altında gerçekleştirilen atölyeler, sanatsal araçlarla desteklenirken oyunlarla da zenginleştiriliyor. Tasarım ve üretim ise öğrencilerin somut deneyimleri ile şekilleniyor. Öğrenciler, iletişim, iş birliği, eleştirel düşünme, yaratıcılık, araştırma ve sosyal ve duygusal becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

        EĞİTİMLER 13 HAFTA SÜRECEK

        Enerjisa Üretim Sürdürülebilirlik Mentoru Mehmet Eynehan, Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali´nde gerçekleştirilen atölyelerle çocukların geleceğe dair umut dolu olmalarını hedeflediklerini belirterek "Enerjisa Üretim olarak Türkiye´nin dört bir yanında, bulunduğumuz her lokasyonda çevreye ve topluma katkı sağlamaya çalışan bir organizasyonuz. Enerji ve sürdürülebilirlik kavramları, ülkemizi geleceğe taşıyacak olan çocuklarımıza küçük yaşlarda öğretmek, aşılamak istediğimiz önemli konular. Yüksek sosyal etki yaratmayı ve santral sahalarımızdan yerele sürdürülebilir katkı sunmayı ilke edinerek başladığımız projemiz ile Balıkesir Rüzgar Enerji Santralimizin etki alanındaki köylerde yaklaşık 25 çocuğa 13 hafta boyunca sürdürülebilirlik ve yaşam becerilerini geliştirme atölyeleri ile ulaşıyoruz" dedi.

        Enerjisa Üretim´in Hayal Gücü Merkezi ile gerçekleştirdiği Geleceği Hayal Ediyorum projesinin önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi planlanıyor.

        DHA-Genel - Türkiye-Balıkesir - DHA

        2024-01-15 11:53:14

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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