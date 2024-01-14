EDREMİT'TE 50 YIL HAPİSLE ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BALIKESİR'inEdremit ilçesinde 50 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan İ.K., JASAT tarafından yakalanıp, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma ve takip sonucu, fuhuş yaptırdığı belirlenen İ.K.'yı Edremit ilçesinde yapılan uygulamada tespit etti. "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak" ve "Fuhşa Teşvik Etmek veya Aracılık Etmek" suçlarından hakkında 14 yakalama kararı ile toplamda kesinleşmiş ve 50 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunan İ.K. isimli şüpheli, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.