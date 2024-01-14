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        Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 21:49 Güncelleme: 14.01.2024 - 22:23
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        Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvelik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı.

        Harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşarak 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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