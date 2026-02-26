Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 28. haftada deplasmanda oynayacağı Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, pas organizasyonları ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirdi. Bandırmaspor, 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Eminevim Ümraniyespor'a konuk olacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.