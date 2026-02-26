Canlı
        Balıkesir Haberleri

        Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 28. haftada deplasmanda oynayacağı Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


        Daha sonra futbolcular, pas organizasyonları ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirdi.

        Bandırmaspor, 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Eminevim Ümraniyespor'a konuk olacak.

