Bandırmaspor - Erzurumspor FK: 0-0

STAD:Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Şenol Bektaş, Emre Doğu

BANDIRMASPOR: Gkelios, Emirhan Aydoğan, Soukou, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas (Dk. 80 Mustafa Çeçenoğlu), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 72 Foor), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

ERZURUMSPOR FK : Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 63 Rosheuvel), Sefa Akgün (Dk. 54 Hasan Batuhan Artarslan), Eren Tozlu, Özgür Sert, Ufuk Budak, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90 Alican Özfesli), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

SARI KARTLAR: Sefa Akgün, Özgür Sert, Ufuk Budak, Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK)

1´inci Lig'in 18´inci haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

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