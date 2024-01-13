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        Bandırmaspor - Erzurumspor FK: 0-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:15
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        Bandırmaspor - Erzurumspor FK: 0-0
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        STAD:Bandırma 17 Eylül

        HAKEMLER: Batuhan Kolak, Şenol Bektaş, Emre Doğu

        BANDIRMASPOR: Gkelios, Emirhan Aydoğan, Soukou, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas (Dk. 80 Mustafa Çeçenoğlu), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 72 Foor), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

        ERZURUMSPOR FK : Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 63 Rosheuvel), Sefa Akgün (Dk. 54 Hasan Batuhan Artarslan), Eren Tozlu, Özgür Sert, Ufuk Budak, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90 Alican Özfesli), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

        SARI KARTLAR: Sefa Akgün, Özgür Sert, Ufuk Budak, Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK)

        1´inci Lig'in 18´inci haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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