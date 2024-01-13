Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de jandarmadan cayrokopterli trafik denetimi

        Balıkesir'de jandarma ekipleri, cayrokopter destekli eş zamanlı trafik denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:18 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de jandarmadan cayrokopterli trafik denetimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de jandarma ekipleri, cayrokopter destekli eş zamanlı trafik denetimi yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, araç yoğunluğunun yaşandığı Balıkesir-Savaştepe ve Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı kara yolunda havadan cayrokopter destekli eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kontrollerde 201 araç denetlenirken, 10 aracın sürücülerine toplam 21 bin 569 lira idari para cezası verildi, bir araç trafikten menedildi.

        Sürücülerin ve yolcuların trafikte huzur ve güven içinde seyretmelerini sağlamak ve olabilecek trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla havadan ve karadan aralıksız trafik denetimlerine devam edileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yaka...
        Balıkesir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yaka...
        Bandırmaspor - Erzurumspor FK: 0-0
        Bandırmaspor - Erzurumspor FK: 0-0
        Bandırmaspor-Erzurumspor maçının ardından
        Bandırmaspor-Erzurumspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Balıkesir'de 50 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Balıkesir'de 50 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Balıkesirspor'da iki imza daha
        Balıkesirspor'da iki imza daha