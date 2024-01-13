Balıkesir'de jandarmadan cayrokopterli trafik denetimi

Balıkesir'de jandarma ekipleri, cayrokopter destekli eş zamanlı trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, araç yoğunluğunun yaşandığı Balıkesir-Savaştepe ve Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı kara yolunda havadan cayrokopter destekli eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kontrollerde 201 araç denetlenirken, 10 aracın sürücülerine toplam 21 bin 569 lira idari para cezası verildi, bir araç trafikten menedildi.

Sürücülerin ve yolcuların trafikte huzur ve güven içinde seyretmelerini sağlamak ve olabilecek trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla havadan ve karadan aralıksız trafik denetimlerine devam edileceği bildirildi.