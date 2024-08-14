Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Kafesinin bahçesi çiftliğe döndü; 30 kaz, 8 keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek, ördek ve civcivler var

        BALIKESİR'de yaşayan Mehmet Keşniş'in (62), kafesinin bahçesindeki otları biçmesi (yiyerek) için aldığı 2 kaz ve denizden kurtardığı yeni doğan keçinin üremesiyle iş yerinin bahçesi çiftliğe döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kafesinin bahçesi çiftliğe döndü; 30 kaz, 8 keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek, ördek ve civcivler var
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'de yaşayan Mehmet Keşniş'in (62), kafesinin bahçesindeki otları biçmesi (yiyerek) için aldığı 2 kaz ve denizden kurtardığı yeni doğan keçinin üremesiyle iş yerinin bahçesi çiftliğe döndü. 30 kaz, 8 keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek, ördek ve civcivlerin olduğu bahçede kamping hizmeti de veren Keşniş, "Sürekli çoğalıyorlar. Hayvanları kesmiyorum, satmıyorum, sadece sevdiğim için bakıyorum. Doğaya bir katkımız olsun, diye bakıyorum" dedi.

        Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi’nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 10 yıl önce, arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı. Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkıp, sahile inerek denize giren kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı oldu. Keşniş, kazların sayılarının 30'a ulaştığını söyleyerek, "10 yıl kadar olmuştur herhalde. Benim hayvan sevgimi bilen bir arkadaşım, komşum, 2 tane kazı olduğunu, kendisinin bunlara bakamayacağını, bunların insanlara zarar vereceğini düşünmüş. 'Alır mısın?' diye sordu. Ben de 2 kazı, 50 liraya alabileceğimi söyledim. 2 kazı hayvanları sevdiğim için satın aldım. Güzel baktığım için, hayvanlar çiftleşip çoğaldılar. 10 oldu, 20, 30 oldu. Boyuna çoğalıyorlar. Ben de hayvanları kesmiyorum, satmıyorum. Sadece sevdiğim için bakıyorum. Arka taraftaki otları biçiyorlar, işime yarıyorlar. İnsanlar seviyor. Doğaya bir katkımız olsun diye bakıyorum" ifadelerini kullandı.

        YENİ DOĞAN KEÇİ YAVRUSUNU DÜŞTÜĞÜ DENİZDEN KURTARMIŞ

        Mehmet Keşniş’in, kamping hizmeti de verdiği iş yerinin bahçesinde 30 kaz, 8 keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek, ördek ve civcivleri bulunuyor. Keşniş, bahçeye kurduğu ağılda baktığı 8 keçiyi ise her gün salatalıkla besliyor. Teknesiyle 5 yıl önce balık tutmak için denize açılan Keşniş, kayalıklarda doğum yapan keçinin yavrusunun denize düştüğünü gördüğünü belirterek, "Seyitgazi tepesi yakınlarından geçerken, bir keçinin doğum yaptığını, ayaklanmaya kalkan yavrusunun, kayalardan yuvarlanarak denize düştüğünü görünce, tekneye aldım. Güzelce kuruttuktan sonra veterinere götürdüm. Sütle büyüttüm. Sahibine söyledim ama o, 'Uğraşamam' dedi. O zaman mecburen bize kaldı. Baktık, biraz büyüyünce eş istedi kendine. İsmi de 'Menekşe'. Sonra ona bir eş bulduk. Boyuna doğurdu, doğurdu. Şu anda 8 tane mevcut. İşte, insanların şimdi yiyemediği taze salatalıklardan yiyorlar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de girdiği çayda kaybolan genç aranıyor
        Balıkesir'de girdiği çayda kaybolan genç aranıyor
        Balıkesir'de meyve bahçesinden hırsızlık yapan şüpheliler dron yardımıyla y...
        Balıkesir'de meyve bahçesinden hırsızlık yapan şüpheliler dron yardımıyla y...
        İtfaiye erinin kendi solunum cihazını takarak kurtardığı yavru kedi, sağlığ...
        İtfaiye erinin kendi solunum cihazını takarak kurtardığı yavru kedi, sağlığ...
        Düğünlerin tek kişilik orkestrası: Dursunbeyli Süleyman
        Düğünlerin tek kişilik orkestrası: Dursunbeyli Süleyman
        Erdek'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Erdek'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol a...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol a...