Kafesinin bahçesi çiftliğe döndü; 30 kaz, 8 keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek, ördek ve civcivler var

BALIKESİR'de yaşayan Mehmet Keşniş'in (62), kafesinin bahçesindeki otları biçmesi (yiyerek) için aldığı 2 kaz ve denizden kurtardığı yeni doğan keçinin üremesiyle iş yerinin bahçesi çiftliğe döndü. 30 kaz, 8 keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek, ördek ve civcivlerin olduğu bahçede kamping hizmeti de veren Keşniş, "Sürekli çoğalıyorlar. Hayvanları kesmiyorum, satmıyorum, sadece sevdiğim için bakıyorum. Doğaya bir katkımız olsun, diye bakıyorum" dedi.

Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi’nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 10 yıl önce, arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı. Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkıp, sahile inerek denize giren kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı oldu. Keşniş, kazların sayılarının 30'a ulaştığını söyleyerek, "10 yıl kadar olmuştur herhalde. Benim hayvan sevgimi bilen bir arkadaşım, komşum, 2 tane kazı olduğunu, kendisinin bunlara bakamayacağını, bunların insanlara zarar vereceğini düşünmüş. 'Alır mısın?' diye sordu. Ben de 2 kazı, 50 liraya alabileceğimi söyledim. 2 kazı hayvanları sevdiğim için satın aldım. Güzel baktığım için, hayvanlar çiftleşip çoğaldılar. 10 oldu, 20, 30 oldu. Boyuna çoğalıyorlar. Ben de hayvanları kesmiyorum, satmıyorum. Sadece sevdiğim için bakıyorum. Arka taraftaki otları biçiyorlar, işime yarıyorlar. İnsanlar seviyor. Doğaya bir katkımız olsun diye bakıyorum" ifadelerini kullandı.