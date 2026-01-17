Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Güney Marmara-Adalar hattında yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Marmara Roro'dan yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiği kaydedildi.
