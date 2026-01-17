Habertürk
Habertürk
        Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

        Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

        Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 16:33 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:33
        Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
        GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Güney Marmara-Adalar hattında yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

        Marmara Roro'dan yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

