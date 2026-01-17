Balıkesir'de kamyonetin bariyere çarptığı kazada sürücü yaralandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
F.S. idaresindeki 10 SJ 059 plakalı kamyonet, Balıkesir-Bursa kara yolunun Balıkesir istikameti Demirkapı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü F.S, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.