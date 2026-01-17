Balıkesir'de iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. İ.Ü. idaresindeki 10 HY 051 plakalı otomobil, Oruçgazi Mahallesi Altay Caddesi'ndeki Koray Lisesi Kavşağı'nda M.C.D. yönetimindeki 10 ASC 209 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.Ü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

