        Balıkesir'de iskelede mahsur kalan kediyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

        Balıkesir'de iskelede mahsur kalan kediyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir iskelenin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığının dalgıçları tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:16
        Balıkesir'de iskelede mahsur kalan kediyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
        Akçay Mahallesi sahilindeki iskelenin altında bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.


        İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığının dalgıçları, kediyi kurtarmak için çalışma yaptı.


        Ekipler, iskelenin altındaki karanlık ve dar alanda kedinin yerini tespit etti.


        Dalgıçlarca bulunduğu yerden kurtarılan kedi, karaya taşınıp doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kedinin kurtarılma anı kamerayla kayda alındı.

