Eğitimini birincilikle tamamlayan Hava Pilot Üsteğmen Geyik, 'Savaşan Şahinler'in gururu oldu

BALIKESİR 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 harbe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan Hava Pilot Üsteğmen Geyik, mezuniyet heyecanı yaşadı. Grubun tek kadın pilotu olan Geyik, "Milletimiz bilmelidir ki; aziz vatanın müdafaası için yemin etmiş olan bizler, kanımızın son damlasına kadar, sadece devletimize ve milletimize itaat edecek, bize duyduğu güven ve itimada layık olabilmek için, heyecanla çalışarak, hiçbir düşman unsurun, kutsal vatan toprağına girmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Geyik'e, diplomasını Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu verdi.

'TÜRK PİLOTLARININ AMACI KENDİ UÇAĞIMIZI UÇURABİLMEK'

Tuğgeneral Al'ın ardından, dönemin tek kadın F-16 kadın pilotu olan ve dönemi birincilikle bitiren Üsteğmen Geyik, F-16 savaş pilotu olan dönem arkadaşları adına konuşma yaptı. Pilot Üsteğmen Geyik, yıllardır F-16 pilotu olmanın heyecanını yaşadıkları eşsiz bir günde olduklarını söyledi. Üsteğmen Geyik, "F-16 harbe hazırlık eğitimlerinin başarı ile tamamlayarak kanatlarımıza kavuştuğumuz bugünde mezuniyet törenimize teşrifinizle bizleri onurlandıran zatı aliniz ve komutanlarımıza mezun arkadaşlarımız adına saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Komutanım, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar' sözü ile geldiğimiz kutsal eğitim yuvasından mezun olduğumuz bugün yüksek düzeyde azim ve fedakarlık isteyen F-16 harbe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamanın haklı gururu içindeyiz. Bizler, icra edeceğimiz her görev için; emir ve direktiflere bağlı uçuş disiplini ve askerlik anlayışı yüksek, doğruluğu kanıtlanmış taktik ve teknik bilgilere bağlı, verilen her türlü görevi yapmaya hazır olacak şekilde, uçuş aşkı ile yetiştirildik. Bundan sonraki kıta hayatımızda da bu prensipler ışığında hareket edecek ve bizlere kendi canımızla birlikte emanet edilen hava kuvvetlerinin gözbebeği F-16 uçaklarını, en etkin ve emniyetli bir şekilde uçuracağız. Milletimiz bilmelidir ki; aziz vatanın müdafaası için yemin etmiş olan bizler, kanımızın son damlasına kadar, sadece devletimize ve milletimize itaat edecek, bize duyduğu güven ve itimada layık olabilmek için, heyecanla çalışarak, hiçbir düşman unsurun, kutsal vatan toprağına girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yüksek düzeyde askeri ve mesleki disiplini, üstün görev anlayışı, modern bilgi ve beceriyle, Atatürk ilke ve inkılaplarının koruyucusu ve takipçisi olarak yetişmiş biz Türk pilotlarının amacı; hiç durmadan ilerleyen havacılık yarışında, kendi uçağımızı uçurabilmek, aziz vatanımıza yönelebilecek her türlü tehdide karşı göğsümüzü siper etmek ve semalarımızın yılmaz bekçiliğini yapmaktır" diye konuştu.