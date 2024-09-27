Balıkesir'de afet tedbirleri kapsamında mobil sahra hastanesi kuruldu

Balıkesir'de yaşanabilecek afetlere karşı alınan önlemler kapsamında bir okulun yanındaki arazide mobil sahra hastanesi faaliyete geçirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesindeki Ercan Kıvrak İlkokulu'nun yanındaki alanda İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurulan 50 yataklı sahra hastanesini gezdi.

Yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, hastaneyi ziyaret eden ilkokul öğrencileriyle deprem ve afet bilinci konularında sohbet etti.

Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Balıkesir'de her türlü afete karşı hazırlıklı olduklarını görmek ve bir anlamda tatbikat yapmak için mobil sahra hastanesini kurduklarını söyledi.