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        Balıkesir'de afet tedbirleri kapsamında mobil sahra hastanesi kuruldu

        Balıkesir'de yaşanabilecek afetlere karşı alınan önlemler kapsamında bir okulun yanındaki arazide mobil sahra hastanesi faaliyete geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:01
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        Balıkesir'de afet tedbirleri kapsamında mobil sahra hastanesi kuruldu
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        Balıkesir'de yaşanabilecek afetlere karşı alınan önlemler kapsamında bir okulun yanındaki arazide mobil sahra hastanesi faaliyete geçirildi.

        Vali İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesindeki Ercan Kıvrak İlkokulu'nun yanındaki alanda İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurulan 50 yataklı sahra hastanesini gezdi.

        Yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, hastaneyi ziyaret eden ilkokul öğrencileriyle deprem ve afet bilinci konularında sohbet etti.

        Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Balıkesir'de her türlü afete karşı hazırlıklı olduklarını görmek ve bir anlamda tatbikat yapmak için mobil sahra hastanesini kurduklarını söyledi.

        Türkiye'nin yüzde 66'sının birinci ve ikinci derece deprem kuşağında olduğunu belirten Ustaoğlu, "Tarih boyunca ülkemiz çok ciddi afetlerle karşı karşıya kalmıştır. En son 6 Şubat asrın felaketini hep beraber yaşadık ve gördük. Onun için AFAD'dan UMKE'ye, Kızılay'dan AKUT'a, belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm kuruluşlarımızla her an afete maruz kalacakmış gibi hazırlıklı olmamız bir o kadar önemli." diye konuştu.

        Vali Ustaoğlu'na ziyaretinde Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Kesin, İl AFAD Müdürü Osman Atsız eşlik etti.

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