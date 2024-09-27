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        Ayvalık'ta PVC kapı ve pencere üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:53
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        Ayvalık'ta PVC kapı ve pencere üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        150 Evler Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi 3. Sokak'ta Fahri Ergin ve Ercan İncedayı'ya ait PVC kapı ve pencere sistemleri üretilen atölyede sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin kısa sürede yayıldığı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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