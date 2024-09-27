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        Balıkesirspor'da Kaan ameliyat oldu

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor'un geçen sezon profesyonel yaptığı 15 yaşındaki genç oyuncusu Kaan Bozkurt, dizindeki sakatlığı nedeniyle bıçak altına yattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:30
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        Balıkesirspor'da Kaan ameliyat oldu
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor'un geçen sezon profesyonel yaptığı 15 yaşındaki genç oyuncusu Kaan Bozkurt, dizindeki sakatlığı nedeniyle bıçak altına yattı. Kaan, İstanbul'da özel bir hastanede sağ diz ön çapraz bağlarından ameliyat oldu. Kırmızı-beyazlı kulüp, sahalara 6 ay sonra dönecek Kaan için, "Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanan genç oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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