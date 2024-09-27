Balıkesirspor'da Kaan ameliyat oldu
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor'un geçen sezon profesyonel yaptığı 15 yaşındaki genç oyuncusu Kaan Bozkurt, dizindeki sakatlığı nedeniyle bıçak altına yattı.
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor'un geçen sezon profesyonel yaptığı 15 yaşındaki genç oyuncusu Kaan Bozkurt, dizindeki sakatlığı nedeniyle bıçak altına yattı. Kaan, İstanbul'da özel bir hastanede sağ diz ön çapraz bağlarından ameliyat oldu. Kırmızı-beyazlı kulüp, sahalara 6 ay sonra dönecek Kaan için, "Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanan genç oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.
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