Balıkesirli çift yaklaşık 2,5 yıl önce kaybolan oğullarından gelecek haberi bekliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evlerinden yaklaşık 2,5 yıl önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan gencin ailesi, oğullarına kavuşmayı bekliyor.

Anne Yasemin Kabacan, AA muhabirine, oğlu Ceyhun Kabacan'ın 2022 yılının nisan ayında evlerinden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini söyledi.

Aralarında herhangi bir sorun olmadığını ifade eden Kabacan, "Gittikten 12 gün sonra 1-2 yerden cep telefonundan sinyal alınmış. Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bir telefoncuya gitmiş. Evden çıktıktan sonra 12 gün boyunca başına bir şey gelmediğini umuyorum ama ondan sonra sinyal kesiliyor." dedi.

Kabacan, kaybolduğunda 22 yaşında olan oğlunun yurt dışında yaşamayı hayal ettiğini, son 4-5 yıl yaz tatillerinde çalışıp para biriktirdiğini anlattı.

Onun yurt dışına gitmiş olabileceğini belirten Kabacan, "Beceremedi de acaba evine geri dönemiyor mu? Acaba 'Aileme ben böyle bir şey yaptım tekrar ne yüzle gideyim' gibi böyle bir psikolojiye mi büründü? Bu ihtimaller de var." ifadesini kullandı.

Kabacan, emniyete kayıp ihbarında bulunduklarını, polislerin tüm çabalara rağmen bir ize ulaşamadığını dile getirdi.