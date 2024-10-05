Cezaevi koridorunda bilinci kapalı bulunan hükümlü öldü

Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan İbrahim Hakkı Savaşeri, cezaevinin koridorunda bilinci kapalı şekilde yerde yatarken bulundu. Cezaevi yetkililerinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Savaşeri, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaşeri, hayatını kaybetti. Savaşeri'nin kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İbrahim Hakkı Savaşeri'nin cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.