Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Cezaevi koridorunda bilinci kapalı bulunan hükümlü öldü

        BALIKESİR'inBandırma ilçesinde açık cezaevinin koridorunda bilinci kapalı halde bulunan hükümlü İbrahim Hakkı Savaşeri (45), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:39 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezaevi koridorunda bilinci kapalı bulunan hükümlü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'inBandırma ilçesinde açık cezaevinin koridorunda bilinci kapalı halde bulunan hükümlü İbrahim Hakkı Savaşeri (45), hastanede hayatını kaybetti.

        Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan İbrahim Hakkı Savaşeri, cezaevinin koridorunda bilinci kapalı şekilde yerde yatarken bulundu. Cezaevi yetkililerinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Savaşeri, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaşeri, hayatını kaybetti. Savaşeri'nin kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İbrahim Hakkı Savaşeri'nin cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Ayvalık Ticaret Odasından hasat yaklaşırken tüketicilere "sahte zeytinyağı"...
        Ayvalık Ticaret Odasından hasat yaklaşırken tüketicilere "sahte zeytinyağı"...
        Savaştepe'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Savaştepe'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Edremit Emniyet Müdürlüğüne 26 yeni araç tahsis edildi
        Edremit Emniyet Müdürlüğüne 26 yeni araç tahsis edildi
        Yeni mahsul "kırma yeşil zeytin" damakları tatlandırmaya başladı
        Yeni mahsul "kırma yeşil zeytin" damakları tatlandırmaya başladı
        Balıkesir'de aranan 44 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de aranan 44 şüpheli yakalandı
        Balıkesirspor taraftarına gazetecilerden tribün çağrısı
        Balıkesirspor taraftarına gazetecilerden tribün çağrısı