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        Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı (3)

        ALEVLERBALIKESİR'İN DURSUNBEY İLÇESİNE DE SIÇRADIBursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:27 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:30
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        Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı (3)
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        ALEVLERBALIKESİR'İN DURSUNBEY İLÇESİNE DE SIÇRADI

        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçradı. Alevler, yerleşim yerine 1 kilometreye kadar yaklaştı. Bölgeye 3 itfaiye aracı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (BASKİ) 1 su ikmal aracı, 1 dozer, Dursunbey Belediyesi'ne ait 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi. Alevler yerleşim yerine doğru ilerlediğinden, Bursa ve Çanakkale'den helikopter ve uçak talep edilip, kara unsurlarının sayısı da arttırıldı. Ayrıca Balıkesir'den 3 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da Adaören Mahallesi'nde yangına cephe tarafa yerleştirilmek üzere bölgeye yönlendirildi.

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