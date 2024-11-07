Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı (3)
ALEVLERBALIKESİR'İN DURSUNBEY İLÇESİNE DE SIÇRADIBursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçradı.
ALEVLERBALIKESİR'İN DURSUNBEY İLÇESİNE DE SIÇRADI
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçradı. Alevler, yerleşim yerine 1 kilometreye kadar yaklaştı. Bölgeye 3 itfaiye aracı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (BASKİ) 1 su ikmal aracı, 1 dozer, Dursunbey Belediyesi'ne ait 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi. Alevler yerleşim yerine doğru ilerlediğinden, Bursa ve Çanakkale'den helikopter ve uçak talep edilip, kara unsurlarının sayısı da arttırıldı. Ayrıca Balıkesir'den 3 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da Adaören Mahallesi'nde yangına cephe tarafa yerleştirilmek üzere bölgeye yönlendirildi.
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