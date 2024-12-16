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        Balıkesirspor zirvede bitirdi

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta daha önce takıma 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşatıp Süper Lig'e taşıyan İsmail Ertekin'in teknik direktörlüğü devralmasıyla liderliğe kurulan Balıkesirspor, ilk yarının son haftasında da hata yapmayıp devre arasına zirvede girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:42 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:45
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        Balıkesirspor zirvede bitirdi
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta daha önce takıma 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşatıp Süper Lig'e taşıyan İsmail Ertekin'in teknik direktörlüğü devralmasıyla liderliğe kurulan Balıkesirspor, ilk yarının son haftasında da hata yapmayıp devre arasına zirvede girdi.

        Bu sezonki üçüncü teknik adam olarak takımı yıllar sonra yeniden İsmail Ertekin'e emanet eden Bal-Kes, Türk Metal 1963 Spor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetle liderliğini korudu. Balıkesirspor devre finalinde üst üste 4 galibiyet alırken, son 5 maçtır ise bileği bükülmedi. Grupta ilk yarıyı Balıkesir 29 puanla lider geçerken, takipçisi Silivrispor'un 28 puanı bulunuyor. İkinci yarı maratonu 19 Ocak'ta başlayacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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