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        Balıkesirspor'da Ertekin'den kamp değerlendirmesi

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk devreyi liderlik koltuğunda tamamlayan Balıkesirspor'da Teknik Direktör İsmail Ertekin, Antalya kampını değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:30
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        Balıkesirspor'da Ertekin'den kamp değerlendirmesi
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk devreyi liderlik koltuğunda tamamlayan Balıkesirspor'da Teknik Direktör İsmail Ertekin, Antalya kampını değerlendirdi. Kampın oldukça verimli geçtiğini belirten Ertekin, "Hem fiziki, hem de mental olarak birçok oyuncumuzu üst seviyeye çektik. Tabi arada hem fizik, hem zihinsel olarak verimli olmayan oyuncular da oldu ancak takımım geneli iyi durumda. İnşallah lige bu olumlu görüntüyü yansıtırız. İkinci yarıdaki maçlarda oyuncularımız daha fazla katkı sağlayarak, bize faydalı olurlar" dedi.

        Hazırlık döneminde alınan sonuçların kendilerini çok ilgilendirmediğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Bizim için önemli olan oyuncuların fiziksel ve mental durumu. Günde çift idmanla çalıştığımız için fiziksel yorgunluğumuz var. Onun için bu hazırlık maçları çok önemli değil bizim için. Sonuçlar bizim takımımızın gerçekliğini yansıtmıyor. O yüzden alınan sonuçları kafaya takmıyoruz" diye konuştu. Kampı tamamlayan kırmızı-beyazlılar ligin ikinci devresinin ilk haftasında oynanacak Fatsa Belediyespor deplasmanının hazırlıklarına salı günü tesislerinde başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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