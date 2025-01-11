Balıkesirspor'da Ertekin'den kamp değerlendirmesi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk devreyi liderlik koltuğunda tamamlayan Balıkesirspor'da Teknik Direktör İsmail Ertekin, Antalya kampını değerlendirdi. Kampın oldukça verimli geçtiğini belirten Ertekin, "Hem fiziki, hem de mental olarak birçok oyuncumuzu üst seviyeye çektik. Tabi arada hem fizik, hem zihinsel olarak verimli olmayan oyuncular da oldu ancak takımım geneli iyi durumda. İnşallah lige bu olumlu görüntüyü yansıtırız. İkinci yarıdaki maçlarda oyuncularımız daha fazla katkı sağlayarak, bize faydalı olurlar" dedi.

Hazırlık döneminde alınan sonuçların kendilerini çok ilgilendirmediğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Bizim için önemli olan oyuncuların fiziksel ve mental durumu. Günde çift idmanla çalıştığımız için fiziksel yorgunluğumuz var. Onun için bu hazırlık maçları çok önemli değil bizim için. Sonuçlar bizim takımımızın gerçekliğini yansıtmıyor. O yüzden alınan sonuçları kafaya takmıyoruz" diye konuştu. Kampı tamamlayan kırmızı-beyazlılar ligin ikinci devresinin ilk haftasında oynanacak Fatsa Belediyespor deplasmanının hazırlıklarına salı günü tesislerinde başlayacak.