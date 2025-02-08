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        Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde kamyonet, karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:05
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        Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı
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        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde kamyonet, karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Şenyıldız (23) hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü H.Y. (34) yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Bandırma ilçesi Bandırma Yolu Taştepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kullandığı 10 ALS 48 plakalı kamyonetiyle Gönen istikametine gitmekte olan H.Y. (34), direksiyon kontrolünü yitirdi. Karşı şeride geçen kamyonet, Yusuf Şenyıldız'ın (23) kullandığı 35 AEM 713 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Şenyıldız ağır, H.Y. ise hafif yaralandı. İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan Şenyıldız, Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenyıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kamyonet sürücüsü H.Y. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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