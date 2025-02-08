Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bandırma ilçesi Bandırma Yolu Taştepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kullandığı 10 ALS 48 plakalı kamyonetiyle Gönen istikametine gitmekte olan H.Y. (34), direksiyon kontrolünü yitirdi. Karşı şeride geçen kamyonet, Yusuf Şenyıldız'ın (23) kullandığı 35 AEM 713 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Şenyıldız ağır, H.Y. ise hafif yaralandı. İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan Şenyıldız, Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenyıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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