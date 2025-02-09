Balıkesirspor - Silivrispor: 4-0

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta lider olan Balıkesirspor en yakın takipçisi Silivrispor'u evinde 4-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli avantaja sahip oldu. Balıkesirspor 23'üncü dakikada Şahin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Devreyi 1-0 üstün tamamlayan Balıkesirspor, 72'nci dakikada Özer'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Gollerine devam eden kırmızı-beyazlılar, 79'uncu dakikada Muhammed ile durumu 3-0'a getirdi. Balıkesirspor'da bu kez 81'inci dakikada Bertuğ ağları sarstı. Çok önemli bir galibiyet alan Balıkesirspor 39 puana yükseldi. Silivrispor ise 34 puanda kaldı.