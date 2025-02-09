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        Balıkesirspor - Silivrispor: 4-0

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta lider olan Balıkesirspor en yakın takipçisi Silivrispor'u evinde 4-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli avantaja sahip oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:57 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:57
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        Balıkesirspor - Silivrispor: 4-0
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        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta lider olan Balıkesirspor en yakın takipçisi Silivrispor'u evinde 4-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli avantaja sahip oldu. Balıkesirspor 23'üncü dakikada Şahin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Devreyi 1-0 üstün tamamlayan Balıkesirspor, 72'nci dakikada Özer'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Gollerine devam eden kırmızı-beyazlılar, 79'uncu dakikada Muhammed ile durumu 3-0'a getirdi. Balıkesirspor'da bu kez 81'inci dakikada Bertuğ ağları sarstı. Çok önemli bir galibiyet alan Balıkesirspor 39 puana yükseldi. Silivrispor ise 34 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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