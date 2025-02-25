'Komşusunun koyunlarına işkence' davasında sanığın akıl sağlığı yerindeymiş

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde komşusu Şeref Karabulut'un (61) ağılındaki koyunlarına işkence yaptığı tespit edilen Ercan C.'nin (27) akıl sağlının yerinde olduğuna dair rapor, duruşma öncesinde mahkemeye ulaştı.

Dursunbey'in kırsal Aşağı Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan Şeref Karabulut'a ait 100 küçükbaşın bulunduğu sürüden ilk olarak 28 Haziran 2023 tarihinde 15 kuzu kayboldu. Sonrasında hayvanlarda yaralanma ve ölümler başladı, 1 5 koyun ise yavrularını kaybetti. Olayların sürmesi üzerine Karabulut, ağıla 18 Aralık 2023 tarihinde güvenlik kamerası taktırdı. Karabulut, hayvanlar tekrar yaralanınca kamera görüntülerini izleyip, komşusu Ercan C.'nin ağıla girdiğini ve hayvanlara işkence yaptığını gördü. Karabulut, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın gözaltına aldığı Ercan C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞINI SAVUNDU

Soruşturmanın ardından Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ercan C. hakkında, 'Hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Evcil hayvanları kasten öldürme' suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Dursunbey Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmalarında yaptığı savunmada Ercan C., suçunu itiraf edip, akli dengesini yerinde olmadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme hakimi, Ercan C.'nin akıl sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek, rapor alınmasına karar verdi. Beklenen rapor, 27 Şubat'ta görülecek 7'nci duruşma öncesinde mahkemeye ulaştı. Raporda, Ercan C.'nin akıl sağlığının yerinde olduğu bildirildi.

'EMSAL TEŞKİL EDECEK BİR KARAR VERİLMELİDİR'

Şeref Karabulut'un avukatı Zeynep Özdemir, "Kamera kayıtlarında, savunmasız bir canlının çektiklerini net bir şekilde görebiliyoruz. Sanık Ercan C. de ifadesinde, insanı dehşete düşüren bu canice eylemi itiraf etmiştir" dedi.

Sanık Ercan C.'nin ilk suçunu işlemediğini, 1 yıllık süreçte aynı yöntemle toplam 15 koyunun katledildiğine dikkati çeken Özdemir, "Sanık, soruşturma sürecinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak tutuksuz yargılanmıştır. Akıl sağlığının yerinde olmadığına dair iddialarda bulunarak ceza almaktan kurtulmaya çalışmıştır. Ancak alınan son raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu tespit edilmiştir" diye konuştu.