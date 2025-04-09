Orgeneral Kadıoğlu: Hava Kuvvetleri'nin ulaşamadığı küresel hiçbir coğrafya yoktur
BALIKESİR 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 78'inci Dönem F-16 Tipte Tam Harbe Hazırlık Eğitimi (TTHHE) kapsamında yetiştirilen savaş pilotları için mezuniyet töreni düzenlendi.
BALIKESİR 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 78'inci Dönem F-16 Tipte Tam Harbe Hazırlık Eğitimi (TTHHE) kapsamında yetiştirilen savaş pilotları için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, "Hava Kuvvetleri'nin menzil, ateş gücü, elastikiyeti vardır. Ulaşamadığı küresel hiçbir coğrafya yoktur" dedi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen 78'inci Dönem F-16 Tipte Tam Harbe Hazırlık Eğitimi (TTHHE) eğitimini tamamlayan pilotlar mezun oldu. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen mezuniyet törenine, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Hava Lojistik Komutanı Korgeneral İsmail Günaydın, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cenk Al, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın komuta kademesi, eğitim gören savaş pilotlarının aileleri ve askeri personel katıldı.
Dönem 1’incisi tarafından yaş kütüğüne 78'inci dönem maketi çakıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu dönem 1’incisine mezuniyet belgesini verdi. Belgelerin dağıtılmasının ardından Orgeneral Kadıoğlu, konuşma gerçekleştirdi.
Orgeneral Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri'nin sadece ana vatanının ve mavi vatanının üzerinde değil, bunların her ikisinin de üzerinde; büyük bir hacimde görev yapan seçkin ve üstün bir grup olduğunu belirtti. Orgeneral Kadıoğlu, "Hava kuvvetlerinin menzil, ateş gücü, elastikiyeti vardır. Ulaşamadığı küresel hiçbir coğrafya yoktur. Hava Kuvvetleri bu manada satıh unsurlarımızı destekleyen ve karşı hava gücüyle bilek güreşine giren, bu mücadeleden galip çıkması halinde satıh kuvvetlerimizin destekleyebileceği ve zaferin tarafını oluşturabileceği bir stratejik öneme sahiptir. Bu manada hava kuvvetleri personeli olmak bir ayrıcalıktır, bir üstünlüktür. Sizler aslanın ağzından değil lokmasını, midesinden lokmasını alarak bu sandalyeye oturma hakkı kazandınız. Bu sandalye parayla kazanılan bir sandalye değildir. Bileğinizin hakkı, alnınızın teriyle elde edilebilen bir sandalyedir" diye konuştu.
'KENDİMİZİ ÜLKEMİZE, MESLEĞİMİZE, HAVA KUVVETLERİNE VAKFETTİK'
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, "Sizler birer gladyatörsünüz. Sizler uçağınıza binersiniz, onun kullandığı silahlar mızrağınız ve kılıcınızdır. Uçağınız sizin aynı zamanda kalkanınızdır. Bütün silahlarımız altımızdaki o uçaktan ibarettir. Karşı taraftan 2 uçak, 2 pilot gelir; 2 uçak, 2 pilot siz çıkarsınız ve arenada elinizde, gücünüzde ne varsa dövüşürsünüz. Kim kimi götürebilirse. O yüzden kendinizin sınırlarını, uçağınızın sınırlarını çok iyi bilmelisiniz. Bu sınırları azami derecede kullanabilecek bedensel, fiziksel yetenekte, ruhi sağlamlıkta, inançta olmalısınız. Bu milletin canı pahasına, kanı pahasına büyük emeklerle artırdığı bu sistemleri, bu silahları kullanmak mükellefiyetindeyiz. Kendimizi buna adamış insanlarız. Kendimizi ülkemize, mesleğimize, hava kuvvetlerine vakfettik. Bunu asla unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.
Ailelerin büyük bir emeği olduğunun asla unutulmaması gerektiğini belirten Orgeneral Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri personeliyle, özellikle de öğretmenlerinin büyük emeği ve hakkı olduğunu söyledi. Savaş pilotlarının önlerinde uzun bir yol olduğu belirten Kadıoğlu, "Henüz mücadele bitmedi. En az 1-1,5 sene filolarda yine öğretmenlerinin nezaretinde uçmaya devam edecekler. Bundan 1-1,5 sene sonra biz onlara diyeceğiz ki, 'Bu adamı koluma alırım, harbe giderim. Ona güvenirim ve onunla birlikte savaşabilirim'. O nedenle önlerinde uzun bir yol var. Mesleklerinden düze çıkmak diye bir şey yok. Her zaman 30 ila 70 derece arasına değişen bir yokuştan başka bir şey yok önlerinde. 30 derecede soluklanacaklar, 70 derecede soluksuz kalacaklar. Bundan sonra daha ikili kol lideri, dörtlü kol lideri, öğretmen pilot olacaklar. Pek çok eğitimlerle mesleklerinde son derece güzel yerlere gelecekler. Ellerini yeni gelen gençlere vermek suretiyle üstlerine düşen vazifeyi yerine getirmenin verdiği vicdani rahatlıkla, yeni nesillere emanetlerine aktaracaklar. Bu manada mezuniyetlerini tekrar kutluyorum. Başarılar diliyorum. Sağlık ve esenlik içerisinde bir ömür temenni ediyorum. Kazasız, belasız bir şekilde meslek hayatlarını sürdürmelerini diliyorum. Allah hepinizin yolunu, bahtını açık etsin" dedi.
Konuşmanın ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, 78'inci Dönem F-16 Tipte Tam Harbe Hazırlık Eğitimini tamamlayan pilotlar ve aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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