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        Kazada ölen sürücü, 14 yıl önce geçirdiği kazada felç kalmış (2)

        TOPRAĞAVERİLDİ Balıkesir'in Edremit ilçesinde cipin şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren Onur Yavaş için bugün ikindi vakti Bekir Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 18:42 Güncelleme: 12.05.2025 - 18:42
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        Kazada ölen sürücü, 14 yıl önce geçirdiği kazada felç kalmış (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde cipin şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren Onur Yavaş için bugün ikindi vakti Bekir Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, ailesi, dostları ve yakınlarının yanı sıra aynı kazada yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 5 kişiden Serkan Temel de gözündeki sargı beziyle katıldı. Yavaş'ın cenazesi, namazın ardından Kadıköy Mahallesi Mezarlığı'nda babasının mezarının yanına defnedildi.

        Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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