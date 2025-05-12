Kazada ölen sürücü, 14 yıl önce geçirdiği kazada felç kalmış (2)

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cipin şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren Onur Yavaş için bugün ikindi vakti Bekir Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, ailesi, dostları ve yakınlarının yanı sıra aynı kazada yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 5 kişiden Serkan Temel de gözündeki sargı beziyle katıldı. Yavaş'ın cenazesi, namazın ardından Kadıköy Mahallesi Mezarlığı'nda babasının mezarının yanına defnedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.