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        Balıkesirspor final için sahada

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off grup finalinin ilk maçında Mazıdağı Fosfatspor'u deplasmanda 1-0 yenerek büyük avantaj yakalayan Balıkesirspor rakibini yarın finale çıkmak için ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:10
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        Balıkesirspor final için sahada
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off grup finalinin ilk maçında Mazıdağı Fosfatspor'u deplasmanda 1-0 yenerek büyük avantaj yakalayan Balıkesirspor rakibini yarın finale çıkmak için ağırlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Alpaslan Şen yönetecek. Balıkesir'de tarihi mücadele öncesi yönetim kulübe destek sağlamak için bilet kampanyası düzenlerken 14 bin kişilik stadın tıklım tıklım dolması bekleniyor.

        İlk maçta final kapısını ardına kadar ağırlayan Bal-Kes rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıran taraf olacak. Mazıdağı ekibi tek farklı kazanırsa maç uzatmaya gidecek. Balıkesirspor finale çıkarsa 1'inci Grup'taki Karşıyaka-Muşspor eşleşmesinin galibiyle 24 Mayıs Cumartesi günü 2 yıl önce düştüğü 2'nci Lig'e dönmek için finalde karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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