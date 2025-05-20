Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalıkgücü gücünü gösterdi

        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftaya lider girmesine rağmen ayağına kadar gelen şampiyonluğu son maçta evinde kaçıran, Play-Off grup finalinde ilk maçta Küçükçekmece Sinop Spor'a deplasmanda 1-0 yenilen Ayvalıkgücü Belediyespor rövanşta seyircisiz oynama cezasına rağmen turu geçmeyi başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalıkgücü gücünü gösterdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftaya lider girmesine rağmen ayağına kadar gelen şampiyonluğu son maçta evinde kaçıran, Play-Off grup finalinde ilk maçta Küçükçekmece Sinop Spor'a deplasmanda 1-0 yenilen Ayvalıkgücü Belediyespor rövanşta seyircisiz oynama cezasına rağmen turu geçmeyi başardı. Son hafta Pazarspor maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle rakibini 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında taraftarından yoksun ağırlayan Ayvalık, 20 yaşındaki yıldızı Ali Habeşoğlu'yla güldü.

        Normal süreyi Oğuz ve Ali Habeşoğlu'nun golleriyle 2-1 önde tamamlayıp maçı uzatmaya taşıyan Ayvalık, uzatmada yine Ali'nin 2 golüyle rakibini 4-1 yenerek finale yükseldi. Bu sezon gösterdiği performansla 3'üncü Lig'den U20 Milli Takım'a seçilen Ali Habeşoğlu, Sinop Spor önünde hat-trick yaparak takımını 2'nci Lig yolunda finale taşıdı. Transferin gözdesi olan Ali toplamda 22 gole ulaştı. 25 Mayıs Pazar günü oynanacak finalde 4'üncü Grup'ta Sebat Gençlik Spor'u iki maçta da yenip elemeyi başaran Kahramanmaraş İstiklal Spor'la eşleşen Ayvalık, finali kazanırsa 2'nci Lig'e yükselecek. Ayvalıkgücü daha önce takımı 2 kez Bölgesel Amatör Lig'den çıkaran Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde üst üste üçüncü kez 3'üncü Lig'de Play-Off'a kalmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor'un 2'nci Lig için tek maçı kaldı
        Balıkesirspor'un 2'nci Lig için tek maçı kaldı
        Balıkesirspor – Mazıdağı Fosfatspor: 1-1
        Balıkesirspor – Mazıdağı Fosfatspor: 1-1
        Kalça kemiği kırılan Ahmet Mekin ameliyat oldu
        Kalça kemiği kırılan Ahmet Mekin ameliyat oldu
        Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü