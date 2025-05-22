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        Balıkesir'de metruk binada yangın: 1 kişi ve 1 köpek öldü

        BALIKESİR'de, 3 katlı metruk binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan Mustafa Uzun (60) ve bir köpek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 01:19 Güncelleme: 22.05.2025 - 01:20
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        Balıkesir'de metruk binada yangın: 1 kişi ve 1 köpek öldü
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        BALIKESİR'de, 3 katlı metruk binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan Mustafa Uzun (60) ve bir köpek hayatını kaybetti.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi'ndeki 3 katlı metruk bir binada çıktı. İddiaya göre, binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında binada kontrol yapan itfaiye ekipleri, bir kişinin ve bir köpeğin öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yangında ölen kişinin balıkçılık yaptığı öğrenilen Mustafa Uzun olduğu belirlendi. Uzun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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