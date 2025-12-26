Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 02:21 Güncelleme: 26.12.2025 - 02:21
        Balıkesir'de evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Topallar Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen Saadettin Öztürk'e (70) ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevlerin arasında kalan Öztürk yaralandı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık tespit edildi.

        Öztürk, buradaki müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

