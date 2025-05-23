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        Genç kadın birlikte alkol aldığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde Dilruba Elif Çetin (23), birlikte alkol alırken tartıştığı erkek arkadaşı Burak İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 03:55 Güncelleme: 23.05.2025 - 04:00
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        Genç kadın birlikte alkol aldığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
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        BALIKESİR’in Erdek ilçesinde Dilruba Elif Çetin (23), birlikte alkol alırken tartıştığı erkek arkadaşı Burak İ. (26) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay akşam saat 22.00 sıralarına Zeytinli Mahallesi Kurbağalı Mevkisinde bulunan sitenin 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre evin balkonunda birlikte alkol alan Burak İnci ile kız arkadaşı iddia edilen Dilruba Elif Çetin, henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen kavgada Burak İ., eline geçirdiği bıçakla genç kadına saldırdı. Dilruba Elif Çetin, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli balkondan atlayarak kaçtı.

        Komşuların ihbarı üzerine bölgeye adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Dilruba Elif Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan ise kısa süre sonra olay yerinin yakınlarında araç içerisinde polis tarafından yakalandı. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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