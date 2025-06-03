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        Ayvalıkgücü Ali'yle gururlu

        3'üncüLig'de geçen sezon önce şampiyonluğu son hafta lider durumdayken elinden kaçıran, ardından Play-Off finalini de kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor, transferin gözdesi olan genç golcüsü Ali Habeşoğlu'nun Ümit Milli Takım'a seçilmesiyle gurur duydu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:42 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:42
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        Ayvalıkgücü Ali'yle gururlu
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        3'üncüLig'de geçen sezon önce şampiyonluğu son hafta lider durumdayken elinden kaçıran, ardından Play-Off finalini de kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor, transferin gözdesi olan genç golcüsü Ali Habeşoğlu'nun Ümit Milli Takım'a seçilmesiyle gurur duydu. Sezon içinde U20 Milli Takım'a seçilip 2 maçta görev yapan 1.90 boyundaki golcü, performansıyla Ümit Milli Takım kadrosunda kendisine yer buldu. Ay-yıldızlıların 5 Haziran Perşembe günü Karadağ, 8 Haziran Pazar günü ise Arnavutluk ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarının aday kadrosuna davet edilen Ali, 3'üncü Lig'den Ümit Milli Takım'a giden tek futbolcu oldu.

        Ali Habeşoğlu'nun kadrosunda yer aldığı ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı. Hatayspor'da profesyonel olarak 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalık'a transfer olan Ali Habeşoğlu geçen sezon 3'üncü Lig'de 21 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Takımının Küçükçekmece Sinopspor'la oynadığı Play-Off grup finali maçında hat-trick yapan Ali Habeşoğlu'nun Galatasaray'la 4 yıllığına anlaştığı iddia edilmiş ancak birçok kulüpten kendilerine teklif geldiğini açıklayan Ayvalıkgücü yönetimi bu iddiayı yalanlamıştı.

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