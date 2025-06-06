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        Okul servisinde tartıştığı öğrenciyi imdat çekiciyle yaraladı

        BALIKESİR'in'in Bigadiç ilçesinde, okul servisi sahibi H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 19:49 Güncelleme: 06.06.2025 - 19:49
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        Okul servisinde tartıştığı öğrenciyi imdat çekiciyle yaraladı
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        BALIKESİR’in’in Bigadiç ilçesinde, okul servisi sahibi H.Y. (75), tartıştığı lise öğrencisi A.K.’yı (17) imdat çekiciyle başından yaraladı. Şüpheli H.Y., gözaltına alındı.

        Olay, 3 Haziran günü ilçeye bağlı kırsal Çeribaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında Bigadiç’teki bir lisede öğrenim gören A.K. ile dönüş yolunda serviste bulunan araç sahibi H.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y., serviste bulunan acil durum çekicini alarak A.K.’nın başına vurdu. Servisteki diğer öğrencilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Yaralanan A.K., durumu ailesine bildirildi. Öğrencinin babası R.K., sürücü H.Y. hakkında jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, H.Y.’yi gözaltına aldı.

        MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

        Olayla ilgili Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan olayın ardından ilgili servisin sözleşmesinin feshi sürecinin başlatıldığı ve konunun detaylı şekilde incelenmesi için Balıkesir Valiliği tarafından müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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