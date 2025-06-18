Balıkesir'de orman yangını

Kepsut ilçesi kırsal Şeremetler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 50 personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

BALIKESİR'inKepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.