Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Fabrikada akıma kapılan 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde pastörize yumurta ve yumurta tozu üretimi yapılan bir tesiste meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılan Betül Dilek (44), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 01:26 Güncelleme: 01.07.2025 - 01:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fabrikada akıma kapılan 2 çocuk annesi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde pastörize yumurta ve yumurta tozu üretimi yapılan bir tesiste meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılan Betül Dilek (44), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aksakal Mahallesi’nde faaliyet gösteren pastörize yumurta ve yumurta tozu üretimi yapılan tesiste meydana geldi. Fabrikada çalışan 2 çocuk annesi Betül Dilek, iddiaya göre rölesi bozuk olan şaltere yapılan müdahale sırasında oluşan kaçak akıma kapıldı. Bir anda savrulan kadın, yere yığıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Betül Dilek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dilek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Leman dergisine soruşturma
        Leman dergisine soruşturma
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"

        Benzer Haberler

        Palamut dağının biyolojik çeşitliliği projesinin sonuçları kamuoyuyla payla...
        Palamut dağının biyolojik çeşitliliği projesinin sonuçları kamuoyuyla payla...
        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Balıkesir'deki arazi yangını söndürüldü
        Balıkesir'deki arazi yangını söndürüldü
        Balıkesir'de bilim kafe etkinlikleri başladı
        Balıkesir'de bilim kafe etkinlikleri başladı
        Balıkesirspor'da Kaygılaroğlu yası
        Balıkesirspor'da Kaygılaroğlu yası
        Emniyet şeridindeki TIR'a otomobil çarptı: 4 ölü
        Emniyet şeridindeki TIR'a otomobil çarptı: 4 ölü