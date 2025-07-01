Fabrikada akıma kapılan 2 çocuk annesi hayatını kaybetti
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde pastörize yumurta ve yumurta tozu üretimi yapılan bir tesiste meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılan Betül Dilek (44), hayatını kaybetti.
BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde pastörize yumurta ve yumurta tozu üretimi yapılan bir tesiste meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılan Betül Dilek (44), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aksakal Mahallesi’nde faaliyet gösteren pastörize yumurta ve yumurta tozu üretimi yapılan tesiste meydana geldi. Fabrikada çalışan 2 çocuk annesi Betül Dilek, iddiaya göre rölesi bozuk olan şaltere yapılan müdahale sırasında oluşan kaçak akıma kapıldı. Bir anda savrulan kadın, yere yığıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Betül Dilek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dilek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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