Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde (2)
KONTROLALTINA ALINDIBalıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 29 saat sonra kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 29 saat sonra kontrol altına alındı.
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