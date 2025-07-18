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        Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde (2)

        KONTROLALTINA ALINDIBalıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 29 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 03:18 Güncelleme: 18.07.2025 - 03:18
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        Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 29 saat sonra kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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