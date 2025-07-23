Balıkesirspor, Hasan ve Furkan'ı kadrosuna dahil etti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Bursa Nilüfer FK formasıyla 6 gol atma başarısı gösteren kanat forvet Hasan Gündoğdu ve Kırıkkale FK forması giyen 25 yaşındaki kaleci Furkan Yardım'ı kadrosuna dahil etti. Kırmızı-beyazlılar iki oyuncuyla 1'er yıllık sözleşme imzaladı. İç transfer çalışmalarını da sürdüren Balıkesirspor, 23 yaşındaki kalecisi Yasin Yiğit Berber'i de takımda tuttu. Yasin Yiğit'le de 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Balıkesirspor, 2025-2026 sezonunun ilk çalışmasını teknik direktör Cem Kavçak nezaretinde dün saat 19.00’da gerçekleştirdi. Yeni sezonu açan takımı başkan Abdullah Bekki ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de yalnız bırakmadı. Antrenman öncesi teknik ekip ile oyunculara Balıkesir kaymaklısı ikram edildi.