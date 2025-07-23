Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirspor, Hasan ve Furkan'ı kadrosuna dahil etti

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Bursa Nilüfer FK formasıyla 6 gol atma başarısı gösteren kanat forvet Hasan Gündoğdu ve Kırıkkale FK forması giyen 25 yaşındaki kaleci Furkan Yardım'ı kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirspor, Hasan ve Furkan'ı kadrosuna dahil etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Bursa Nilüfer FK formasıyla 6 gol atma başarısı gösteren kanat forvet Hasan Gündoğdu ve Kırıkkale FK forması giyen 25 yaşındaki kaleci Furkan Yardım'ı kadrosuna dahil etti. Kırmızı-beyazlılar iki oyuncuyla 1'er yıllık sözleşme imzaladı. İç transfer çalışmalarını da sürdüren Balıkesirspor, 23 yaşındaki kalecisi Yasin Yiğit Berber'i de takımda tuttu. Yasin Yiğit'le de 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Balıkesirspor, 2025-2026 sezonunun ilk çalışmasını teknik direktör Cem Kavçak nezaretinde dün saat 19.00’da gerçekleştirdi. Yeni sezonu açan takımı başkan Abdullah Bekki ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de yalnız bırakmadı. Antrenman öncesi teknik ekip ile oyunculara Balıkesir kaymaklısı ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında itfaiye raporu!
        Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında itfaiye raporu!
        Kanada'dan ABD'ye tarife mesajı
        Kanada'dan ABD'ye tarife mesajı
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 7 kişiye umut oldu
        Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 7 kişiye umut oldu
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenaz...
        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenaz...
        Ayvalıkgücü Ufuk Özcan'la imzaladı
        Ayvalıkgücü Ufuk Özcan'la imzaladı
        Gömeç'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Gömeç'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de TIR ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 yaralı
        Balıkesir'de TIR ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 yaralı