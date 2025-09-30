Balıkesirspor'dan görüntülü tepki

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde oynadığı Kütahyaspor maçında uzatma anlarında 2-1 öndeyken hakemin kaleci Furkan'ın topu elinde fazla tutup 8 saniye ihlali yaptığı gerekçesiyle rakip lehine verdiği korner kararı sonrası kalesinde beraberlik golünü gören Balıkesirspor'un tepkisi devam ediyor. "Her hafta skandal hakem kararları ile gasp edilen puanlarımıza, geleceğimize pranga vuran yaklaşımlara, izahı olmayan kararları ile bir şehrin kaderiyle oynayan hakem hatalarına artık yeter diyoruz. MHK göreve" diyen Balıkesirspor, görüntülü savunmayla Futbol Federasyonu'na itiraz etti. Kaleci Furkan'ın son anlarda topu elinde 8 saniye değil 6.58 saniye tuttuğunu görüntüyle belgeleyen kırmızılı-beyazlılar, hakemle ilgili disiplin cezası talep etti. Balıkesirspor'un maçta o anların görüntüsüyle TFF'ye gönderdiği itirazda şu ifadeler yer aldı:

"Balıkesir'de oynanan resmi lig müsabakasının 90+5. dakikasında, hakem Sayın Sinan Özcan tarafından verilen ve maçın sonucunu doğrudan etkileyen, 'kaleciye 8 saniye ihlali' kararı hakkında kulübümüzü temsilen aşağıdaki gerekçelerle resmen itiraz eder ve olayı protesto ederiz: 1. Kuralın Yanlış Teşhisi ve Uygulanması: Hakem, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından 2025/26 sezonundan itibaren geçerli olan ve kalecinin topu elinde tutma süresini 8 saniye ile sınırlandıran kuralı yanlış yorumlamış ve uygulamıştır. Kurala göre hakem, görsel bir geri sayım ile kalecinin elindeki toplam süreyi kontrol etmelidir. Ancak; 2. Kanıt ve Süre Analizi: Yapılan video incelemeleri, kulübümüz kalecisi Furkan'ın topu toplamda yaklaşık 6,58 saniye tuttuğunu ve 8 saniyelik süreyi ihlal etmediğini açıkça göstermektedir.