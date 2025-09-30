Habertürk
        Balıkesirspor'dan görüntülü tepki

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde oynadığı Kütahyaspor maçında uzatma anlarında 2-1 öndeyken hakemin kaleci Furkan'ın topu elinde fazla tutup 8 saniye ihlali yaptığı gerekçesiyle rakip lehine verdiği korner kararı sonrası kalesinde beraberlik golünü gören Balıkesirspor'un tepkisi devam ediyor.

        Balıkesirspor'dan görüntülü tepki
        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde oynadığı Kütahyaspor maçında uzatma anlarında 2-1 öndeyken hakemin kaleci Furkan'ın topu elinde fazla tutup 8 saniye ihlali yaptığı gerekçesiyle rakip lehine verdiği korner kararı sonrası kalesinde beraberlik golünü gören Balıkesirspor'un tepkisi devam ediyor. "Her hafta skandal hakem kararları ile gasp edilen puanlarımıza, geleceğimize pranga vuran yaklaşımlara, izahı olmayan kararları ile bir şehrin kaderiyle oynayan hakem hatalarına artık yeter diyoruz. MHK göreve" diyen Balıkesirspor, görüntülü savunmayla Futbol Federasyonu'na itiraz etti. Kaleci Furkan'ın son anlarda topu elinde 8 saniye değil 6.58 saniye tuttuğunu görüntüyle belgeleyen kırmızılı-beyazlılar, hakemle ilgili disiplin cezası talep etti. Balıkesirspor'un maçta o anların görüntüsüyle TFF'ye gönderdiği itirazda şu ifadeler yer aldı:

        "Balıkesir'de oynanan resmi lig müsabakasının 90+5. dakikasında, hakem Sayın Sinan Özcan tarafından verilen ve maçın sonucunu doğrudan etkileyen, 'kaleciye 8 saniye ihlali' kararı hakkında kulübümüzü temsilen aşağıdaki gerekçelerle resmen itiraz eder ve olayı protesto ederiz: 1. Kuralın Yanlış Teşhisi ve Uygulanması: Hakem, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından 2025/26 sezonundan itibaren geçerli olan ve kalecinin topu elinde tutma süresini 8 saniye ile sınırlandıran kuralı yanlış yorumlamış ve uygulamıştır. Kurala göre hakem, görsel bir geri sayım ile kalecinin elindeki toplam süreyi kontrol etmelidir. Ancak; 2. Kanıt ve Süre Analizi: Yapılan video incelemeleri, kulübümüz kalecisi Furkan'ın topu toplamda yaklaşık 6,58 saniye tuttuğunu ve 8 saniyelik süreyi ihlal etmediğini açıkça göstermektedir.

        Topun rakip oyuncuya rağmen 6,58 saniyede çıkarıldığı görülmüştür. Hakemin bu gerçeği göz ardı ederek cezalandırıcı karar alması kabul edilemez. 3. Maç Sonucuna Doğrudan Etki: Bu hatalı karar neticesinde, rakibimize verilen korner atışından gol olmuş ve kulübümüz sahada kazandığı 3 puanı kaybetmiştir. Skor 2-1 iken, hatayla 2-2'ye dönmüştür . Bu durum, sportif adaleti ve rekabetin eşit şartlarını ciddi şekilde zedelemiştir. 4. Sportif ve Maddi Zarar: Bu hata, kulübümüzü lig sıralamasında hak ettiği konumdan uzaklaştırmış, sportif hedeflerine ve maddi menfaatlerine zarar vermiştir. Taraftarımızın ve kulübümüzün 'canı yanmıştır'. Bu açıkları ve hatayı göz önünde bulundurarak; İlgili hakem ve ekibi hakkında gerekli incelemelerin yapılarak disiplin işlemi uygulanmasını, sportif adaletin sağlanması için Federasyonunuz tarafından gereğinin yapılmasını, benzer hataların tekrarlanmaması için tüm hakemler nezdinde gerekli eğitim ve uyarıların yapılmasını, kamuoyuna yapılacak açıklama ile hatanın tescillenmesini,

        saygılarımızla talep ederiz."

