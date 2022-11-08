Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Türk Müziği Konserleri devam ediyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Balıkesir Valiliğinin himayelerinde devlet sanatçılarını "Türk Müziği Konserleri"nde vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.



TRT İstanbul Radyosu sanatçısı, Klasik Türk Müziği ve tango yorumcusu Dilek Türkan, Balıkesir’de sevenleriyle bir araya geldi.



Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu’nda gerçekleştirilen konserde salonu dolduran sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatan Dilek Türkan, Türk müziğinin seçkin eserleri, tango ve kantodan oluşan repertuvarıyla sahne aldı.

Konserin sonunda Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından Dilek Türkan’a çiçek takdim edildi.



Memleketi Balıkesir’de konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkan, izleyicilere teşekkürlerini iletti.

Konsere, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, daire başkanları ve sanatseverler katıldı.



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