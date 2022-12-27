Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 61 yaşında

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 27 Aralık 1961'de kurulan Gazeteciler Cemiyeti, 61'inci yaşını kutluyor.
Cemiyet yönetimi tarafından yıl dönümü etkinlikleri kapsamında meslek örgütlerinin kurucuları ve hayatını kaybeden gazeteciler için lokma hayrı düzenlendi.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, yaptığı açıklamada, "Bu mesleğe sadakati olmayan insanların kutsal olarak nitelendirdiğimiz basın camiasının içinde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda da yeni Basın Kanunu, Dezenformasyon ve Sosyal Medya Yasası ile gerek kamu görevlilerinin gerek siyasilerin gerek bürokratların ve iş dünyasının daha seçici olmaları gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.