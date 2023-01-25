Edremit Ticaret Odası’nda işbaşı eğitim programı bilgilendirme toplantısı yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Edremit Ticaret Odasının ev sahipliğinde oda üyelerine yönelik Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliği ile işbaşı eğitim programı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda İŞKUR’a kayıtlıların mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla geliştirilen işbaşı eğitim programından yararlanma şartları ve işleyişi örnekler üzerinden anlatıldı.

Edremit Türkiye İş Kurumu yetkilileri Mehmet Emin Pişirici ve Mustafa Karatepe, Edremit Ticaret Odası üyelerine program hakkında bilgiler verdi.

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