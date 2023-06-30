Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Şahan Sertdemir idaresindeki 10 ACH 219 plakalı otomobil, Durabeyler Mahallesi mevkisinde Ramazan Oruç'un kullandığı 16 NJ 155 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra Ramazan Oruç yönetimindeki araçta bulunan Zahide, Feride, Emine ve Ahmet Oruç yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Feride Oruç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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