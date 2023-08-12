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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Balıkesir Kuzey-Batı Çevre Yolu'ndaki çalışmaları inceledi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 18:13
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Balıkesir Kuzey-Batı Çevre Yolu'ndaki çalışmaları inceledi:
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        BALIKESİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Balıkesir Kuzey-Batı Çevre Yolu'na ilişkin, "Öncelikle 25-30 dakikalık olan seyahat süresini 5-6 dakikalara düşürürken esasında transit trafiği rahatlatmış olacağız. Aynı zamanda şehir içerisinde yavaşlayan, tıkanma seviyesine gelen yerel trafiği rahatlatmış olacağız." dedi.

        Balıkesir Kuzey-Batı Çevre Yolu'ndaki çalışmaları inceleyen Uraloğlu, gazetecilere, söz konusu çalışmanın Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürüten önemli bir proje olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 10 kilometrelik projenin 3'ü gidiş, 3'ü geliş olmak üzere 6 şeritten oluşacağını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Esasında kavşak yaklaşımlarını, kavşak kollarını yaptığımızda 8-10 şeride kadar çıkabilecek. Öncelikle 25-30 dakikalık olan seyahat süresini 5-6 dakikalara düşürürken esasında transit trafiği rahatlatmış olacağız. Aynı zamanda şehir içerisinde yavaşlayan, tıkanma seviyesine gelen yerel trafiği rahatlatmış olacağız. Esasında bizim eskiden yapmış olduğumuz mevcut çevre yoluyla beraber tam bir kuşaklama haline, çevre yolunu getirmiş olacağız. Bütün yönlerden esasında Balıkesir'in çevresini sarmış olacağız. Dolayısıyla hem trafiği rahatlatacağız hem de şehircilik anlayışında Balıkesir'in daha düzenli daha tertipli daha imarının uygun bir şekilde gelişmesine katkı sağlamış olacağız."

        Bakan Uraloğlu, Balıkesir'in yüksek hızlı trenle bağlanması konusunda ilk etapta Bandırma ilçesiyle ilgili ihaleyi yaptıklarını ve sürecin devam ettiğini belirterek "Balıkesir'le ilgili hızlı tren hattımızın geliştirilmesi ve buranın da yapılması yine gündemimizde. Onun da istişarelerini yaptık. Güzel, verimli bir gün geçirmiş olduk. Bu çevre yolumuzun önemli bir bölümünü mahalli seçimlerden önce inşallah trafiğe açmış olacağız. Şimdiden Balıkesir'imize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu'na, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey, İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer ilgililer eşlik etti.

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