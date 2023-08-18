Erdek'te boğulma tehlikesi geçiren genci cankurtaranlar kurtardı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir genç, kırsal Ocaklar Mahallesi'nde denizde boğulmak üzereyken kurtarıldı.
Ocaklar Mahallesi'nde ailesiyle tatile gelen Fatih B. (18), lunaparkın önünden denize girdi.
Şişme deniz yatağı ile açılan genç, suya düştükten sonra çırpınmaya aşladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri, boğulmak üzere olan Fatih B'yi karaya çıkardı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Fatih B'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.