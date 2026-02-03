Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'deki cinayet şüphelileri yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişinin ölümü, biri ağır 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kokoreç dükkanına silahlı saldırı olayının firari şüphelilerinden biri, jandarma ekiplerinin operasyonuyla saklandığı dükkanda ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:13 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:13
        Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki kokoreç dükkanında dün meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı olay sonrası güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

        Olayın hemen ardından düzenlenen jandarma ve emniyet müşterek operasyonunda 3 zanlı Avcılar Mahallesi'nde saklandıkları Kızılçukur mevkisinde yakalanırken zanlı B.Ç. ise kaçmayı başardı.

        Firari şüphelinin yakalanması amacıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Timleri, Edremit JASAT, İstihbarat unsurları ve Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, şüpheli Çetin'in izini sürmek amacıyla bölgedeki zorlu ormanlık arazide arama tarama faaliyeti başlattı. Saha istihbaratı ve teknik takibi sürdüren Jandarma ekipleri, firari B.Ç'nin Altınoluk bölgesindeki bir sanayi dükkanında saklandığını tespit etti.

        Zanlının saklandığı dükkana yapılan operasyonla şüpheli B.Ç. gözaltına alındı. Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığına götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

