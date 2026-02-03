Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu

        Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 23:14 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu.

        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada, taşlı saldırının yalnızca bir binaya değil, demokrasiye, siyasetin meşru zeminine ve millet iradesine yapıldığını belirtti.

        Saldırının, fikri olmayanın şiddete başvurduğunu, tahammülsüzlüğün ve provokasyonun hangi noktaya vardığını açıkça gösterdiğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

        "Biz siyasetimizi milletle, sandıkla ve hizmetle yaparız. Taşla, tehditle ve zorbalıkla mesaj vermeye çalışanlar bilmelidir ki AK Parti teşkilatları, hiçbir şiddete boyun eğmez. Bu saldırının failleri, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Türkiye'de siyaseti şiddetle dizayn etmeye kalkışanlara asla müsaade edilmeyecektir. Demokrasiye uzanan her elin karşısında hukuk, devlet aklı ve AK Parti’nin kararlı duruşu vardır. Geçmiş olsun Marmara İlçe Teşkilatımız. Bu dava, saldırılarla değil, inançla ve milletle yoluna devam eder."

        Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz"
        "İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz"
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Sağ bek hamlesi!
        Sağ bek hamlesi!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        F.Bahçe için resti çekti!
        F.Bahçe için resti çekti!
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

        Benzer Haberler

        Sel suları ile ikiye ayrılan Yıldız Köprüsü dron ile görüntülendi
        Sel suları ile ikiye ayrılan Yıldız Köprüsü dron ile görüntülendi
        Balıkesir'de eğitimde ikinci dönem bayrak sevgisiyle başladı
        Balıkesir'de eğitimde ikinci dönem bayrak sevgisiyle başladı
        Balıkesir'deki cinayet şüphelileri yakalandı
        Balıkesir'deki cinayet şüphelileri yakalandı
        Cinayet firarisini jandarma yakaladı
        Cinayet firarisini jandarma yakaladı
        Düzensiz göçmenler zeytinlik alanda yakalandı
        Düzensiz göçmenler zeytinlik alanda yakalandı
        Balıkesir'de iş yeri sahibinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı sal...
        Balıkesir'de iş yeri sahibinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı sal...