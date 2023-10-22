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        Balıkesir'de Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:17 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:58
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        Balıkesir'de Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi.

        Erdek Ali Haydar Sarı Sahil Bandı ile Cumhuriyet Meydanı arasında gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri doğum yıllarına göre kendi aralarında yarıştı.

        Öğrenci yarışlarının tamamlanmasının ardından, ödül töreni düzenlendi.

        Daha sonra protokol üyeleri ve halkın katılımıyla halk koşusu gerçekleştirildi.

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