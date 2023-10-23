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        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:24
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        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada Bandırma ilçesinde tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

        Bir şüphelinin yakalandığı operasyonda, adreste yapılan aramada 51 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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